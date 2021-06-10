مصطفى محمد يضيف الهدف الثانى للمنتخب الأولمبى فى شباك الأولاد (فيديو)

نجح مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر الأولمبى وجالطا سراى التركى، فى تسجيل الهدف الثانى للفراعنة فى شباك جنوب افريقيا فى الدقيقة 54 من عمر المباراة المقامة حاليا باستاد السويس، ضمن برنامج الاعداد لأولمبياد طوكيو، وتسلم مصطفى محمد تمريرة حريرية من أحمد فتوح وضعته فى مواجهة حارس مرمى الاولاد ونجح الأناكوندا فى وضع الكرة بالشباك، ليتقدم الفراعنة 2-0.

وانتهى الشوط الأول من عمر مباراة المنتخب الاولمبى مع جنوب افريقيا بتقدم الفراعنة بهدف نظيف، سجله مصطفى محمد فى الدقيقة 18 من عمر المباراة المقامة حاليا باستاد السويس الجديد.

بدأ المنتخب الأولمبى المباراة بتشكيل يضم كل من محمد صبحى فى حراسة المرمى، وأسامة جلال ومحمد عبد السلام وأحمد أبو الفتوح وكريم العراقى وأكرم توفيق ورمضان صبحى وابراهيم عادل ومحمد عبد المنعم ومصطفى محمد وأحمد ياسر ريان.

سيطر منتخب مصر الأولمبى على مجريات الشوط الأول، ونجح مصطفى محمد مهاجم المنتخب الأولمبى وجالطا سراى التركى، فى تسجيل الهدف الأول للفراعنة فى شباك جنوب افريقيا فى الدقيقة 18 من عمر اللقاء، وجاء الهدف من رأسية متقنة من مصطفى محمد مستغلا عرضية أحمد أبو الفتوح من الناحية اليسرى.

وحرم القائم الأيسر لمرمى جنوب افريقيا أحمد أبو الفتوح من تسجيل الهدف الثانى للفراعنة فى الدقيقة 42، قبل أن يهدر مصطفى محمد فرصة محققة للتسجيل فى الدقيقة 43 بعدما تلقى تمريرة من أحمد ياسر ريان أمام المرمى لكن مصطفى محمد لم ينجح فى اللحاق بها وتحويلها داخل المرمى، لينتهى الشوط الاول بتقدم الفراعنة بهدف نظيف.

ويفتتح منتخب مصر الأولمبى مشواره فى أولمبياد طوكيو، بمواجهة إسبانيا يوم 22 يوليو المقبل، ثم يلتقى الأرجنتين يوم 25 يوليو، ويختتم مواجهة الدور الأول بمواجهة أستراليا 28 من نفس الشهر.