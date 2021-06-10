استعرض الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مع المستثمرين السياحيين بشرم الشيخ، موقف حركة السياحة الوافدة إلى محافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر خلال الفترة الماضية، والخطوات التى سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة لتنشيط حركة السياحة فى ظل استمرار جائحة كورونا.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن نشهد قريبا طفرة فى معدلات السياحة الروسية والأوكرانية، إلى جانب الإقبال الملحوظ خلال الفترة الحالية من جانب السائحين القادمين من دول أوزبكستان، وكازاخستان، وبيلاروسيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير السياحة: إقبال ملحوظ للسائحين القادمين من أوزبكستان وكازاخستان وبيلاروسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.