وزير السياحة: إقبال ملحوظ للسائحين القادمين من أوزبكستان وكازاخستان وبيلاروسيا

استعرض الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مع المستثمرين السياحيين بشرم الشيخ، موقف حركة السياحة الوافدة إلى محافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر خلال الفترة الماضية، والخطوات التى سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة لتنشيط حركة السياحة فى ظل استمرار جائحة كورونا.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن نشهد قريبا طفرة فى معدلات السياحة الروسية والأوكرانية، إلى جانب الإقبال الملحوظ خلال الفترة الحالية من جانب السائحين القادمين من دول أوزبكستان، وكازاخستان، وبيلاروسيا.