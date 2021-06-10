مصطفي محمد يقود المنتخب الأولمبي للفوز على جنوب أفريقيا ودياً«فيديو»

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انتهت أحداث مباراة المنتخب المصري الأولمبي وجنوب أفريقيا، بنتيجة هدفين دون رد، للمنتخب الوطني، في لقاء ودي يجمع بين الفريقين إستعداد لأولمبياد طوكيو، وسجل هدفي لمباراة لمنتخب الفراعنة مصطفي محمد، ويستعرض دوت الخليج أهم أحداث المباراة.

أظهر ثنائي الزمالك في المباراة قوة وتناغم بين الثنائي مصطفي محمد مهاجم الفريق والمنتخب الأولمبي المعر في صفوف نادي جالاتا سراي التركي، وأحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر لنادي الزمالك، في مباراة اليوم مع المنتخب الأولمبي، ليسجلوا الهدف الأول والثاني في المباراة.

أهداف منتخب مصر في المباراة

جاء الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الثمانية عشر من عمر المباراة، عن طريق مصطفي محمد، من خلال انطلاقة سريعة من أحمد فتوح على الجبهة اليسرى أنهاها بعرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها مصطفى محمد برأسية قوية وضعت الكرة داخل الشباك.

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جاء الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الثالثة والخمسون من عمر المباراة، وفي الدقيقة الثامنة من عمر أحداث الشوط الثاني، عن طريق مصطفي محمد، بعرضية من أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر لفريق الزمالك لينفرد بها مصطفي خلف المدافعين ويسكنها الشباك علي يمين الحارس بمقدمة قدمة.

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تشكيل المنتخب في المباراة

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: كريم العراقي- أسامة جلال- محمد عبد السلام-محمد عبد المنعم-أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: أكرم توفيق- رمضان صبحي- إبراهيم عادل الهجوم:

أحمد ياسر ريان- مصطفى محمد.

قائمة المنتخب الأولومبي

حراسة المرمي :محمد صبحي -محمود جاد -عمر صلاح – مصطفي شوبير.

خط الدفاع: اسامه جلال -محمد عبدالسلام -محمد عبدالمنعم -احمد رمضان (بيكهام )- محمود الجزار- كريم العراقي -عمار حمدي -احمد أبو الفتوح -كريم فؤاد. خط الوسط: اكرم توفيق -امام عاشور -احمد سعيد - ناصر ماهر - حسن علي - محمد صادق - رمضان صبحي -احمد عبدالقادر - إبراهيم عادل - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - فوزي الحناوي.

خط الهجوم : مصطفي محمد - احمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي - فادي فريد.