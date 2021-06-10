/635434/أحمد-زيدان-تنسيقية-الشباب-أفضل-تجارب-حياتي-ونجحت-في-الإنتخابات-بـ-42-ألف-جنيه-فقط

قال النائب أحمد زيدان وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن تنسيقية شباب الأحزاب أستطاعت أن تجمع مجموعة مـن الـشـبـاب السياسى وممـثـلـين لمجموعة من الأحزاب السياسية، ذات فكر مختلف، مشيرا إلى ان ذلك هو ما يميزنا، حيث أن تميز التنسيقية يكمن في إختلافها وتنوعها.

أراء متبادلة داخل التنسيقية

وأضاف النائب أحمد بدوي خلال لقائه على قناة الحياة مع الإعلامى "محمد مصطفى شردى" ببرنامج الحياة اليوم، أنه على الرغم من تباين الأراء واختلاف الأفكار إلى أن هناك استماع لكافة الاراء للإتفاق على الرأي السليم.

وأشار عضو تنسيقية شباب الاحزاب، إلى أنه رجل حزبي تابع لحزب حماة الوطن، ويميل إلى الرأي الوسطي، لافتا إلى نجاحه في الإنتخابات كانت بالنسبة له تجربة فريدة، من حيث التواصل مع المواطنين، والسعي في تلبية إحتياجاتهم قدر المستطاع مضيفا:" نجحت في الإنتخابات بـ 42 ألف جنيه فقط.

تناسق وتناغم تام داخل التنسيقية

وتابع النائب أحمد بدوي أن تنسيقية الشباب تحتوي على لجان نوعية تشبه تماما الموجوده بمجلس النواب، ويتم عمل مناقشات عديدة وحوارات متبادلة حول إعداد مشروعات قوانين او إعداد اقتراحات برغبة ومناقشتها تمام للحصول على رأي ورؤية واضحة ومتفق عليها .

ولفت عضو مجلس النواب إلى ان انضمامه لتنسيقية شباب الأحزاب من أفضل التجارب الذي مر بها في حياته، مشيرا إلى أنه يرغب في إستكمال هذه التجربة التي حركت المياه الراكدة بالحياة السياسية في مصر.

سياسة بمفهوم جديد

وأشار عضو تنسيقية الشباب إلى أن التنسيقية تتميز بعنصر النظام فضلا عن كونها منصة حوارية تهتم بسماع كافة الأراء أي كانت، فالهدف الرئيسي لأعضاء التنسيقية ليس الوصول للمناصب والحصول على الكرسي، بل أهدافهم انتهاج سياسة بمفهوم جديد وبناء كوادر جديدة قادرة على المشاركة بشكل فعال في بناء الدولة المصرية.

وأشار النائب أحمد زيدان إلى أن هناك 32 نائب من التنسيقية متواجدين داخل مجلس النواب، و16 نائب داخل مجلس الشيوخ، وهذا المؤشر يعطينا الفرصة في إحداث الفارق والوصول لقرارات صائبة متفق عليها تهدف بشكل كامل إلى المصلحة العامة.