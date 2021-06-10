مستشار الرئيس للصحة: نتجاوز تطعيم 3 ملايين شخص بلقاحات كورونا قريبًا

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن هناك إقبالا متزايدا من قبل المواطنين على التطعيم بلقاحات كورونا بجانب إقبال متزايد على التسجيل بموقع وزارة الصحة الخاص بالتطعيم، موضحا أنه سيجرى تجاوز تطعيم 3 ملايين شخص باللقاحات الأيام المقبلة.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية لما جبريل، أن هناك كميات متزايدة من جرعات لقاحات كورونا تصل لمصر خلال الفترة الراهنة، مشيرا إلى أن لقاحات كورونا ترفع من مناعة المواطن ويحد من مخاطر هذا الوباء.

ولفت الدكتور محمد عوض تاج الدين، إلى أنه لا توجد آثار جانبية شديدة من هذه التطعيمات وبعض الآثار الجانبية الخفيفة للغاية المتوقعة من أى تطعيم، متابعا: نتلقى مكالمات من أشخاص كثيرين ولم ترسل لنا أى آثار جانبية شديدة جاء نتيجة التطعيم باللقاحات، حيث إن الآثار الجانبية بسيطة مثل أى تطعيم روتينى.

وأكد، أن من يصاب بفيروس كورونا عليه ألا يحصل على التطعيم إلا بعد 3 أشهر من شفائه من الفيروس.