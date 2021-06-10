معتمد جمال: شوقى غريب يدرس السفر لتركيا بسبب أزمة مصطفى محمد فى جالطا سراي

أكد معتمد جمال المدرب العام للمنتخب الأولمبى، أن مصطفى محمد مهاجم الفريق وجالطا سراى التركى سيسافر خلال الـ48 ساعة المقبلة إلى تركيا لاقناع المدير الفنى لفريقه فاتح تريم بالمشاركة فى أولمبياد طوكيو، بعد التصريحات الأخيرة بشأن رغبة جالطا سراى فى الاحتفاظ باللاعب.

وتابع جمال فى تصريحات لقناة اون تايم سبورت 1، أن شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى ايضا قد يسافر لتركيا لإقناع جالطا سراى والمدير الفنى فاتح تريم بمشاركة مصطفى محمد بالأولمبياد نظرا لحاجة المنتخب لجهوده.

وحقق المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب فوزا مستحقا على نظيره الجنوب افريقى بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جرت بينهما مساء اليوم على ستاد السويس الجديد، ضمن برنامج الاعداد لأولمبياد طوكيو 2021، ويلتقى الفريقان مجددا يوم الأحد المقبل على نفس الملعب.

سجل هدفىّ منتخب مصر الأولمبى فى اللقاء مصطفى محمد نجم الفراعنة وجالطا سراى التركى فى الدقيقتين 18 و54.

بدأ المنتخب الأولمبى المباراة بتشكيل يضم كل من محمد صبحى فى حراسة المرمى، وأسامة جلال ومحمد عبد السلام وأحمد أبو الفتوح وكريم العراقى وأكرم توفيق ورمضان صبحى وابراهيم عادل ومحمد عبد المنعم ومصطفى محمد وأحمد ياسر ريان.