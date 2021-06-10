/635436/كارتيرون-اتفقت-مع-حسين-لبيب-على-كافة-الصفقات-الجديدة-تفاصيل

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه اتفق مع الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي على كافة الخطط الخاصة بفريق الكرة سواء بشأن الصفقات الجديدة أو بشأن ملف الراحلين عن الفريق، ويستعرض دوت الخليج آخر التطورات في القلعة البيضاء.

وشدد المدير الفني الفرنسي في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للزمالك على أن اجتماعه مع اللجنة التي تدير النادي مؤخرا كان مثمرا للغاية، وتم الاتفاق على بعض الأمور التنظيمية في الفترة المقبلة، مبديا سعادته بالتعاون مع اللجنة.

وقال المدير الفني للزمالك:” كل ما يتعلق بفريق الكرة الأول سيكون بيني وبين الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة فقط، ولذلك أؤكد بأن كل ما يثار عن وجود مفاوضات مع لاعبين جدد أو تكهنات بلاعبين سيرحلون عبارة عن شائعات ولا أساس لها من الصحة ولا أنظر الى مثل هذه الأمور لأن الحديث عن أحول فريق الكرة يتم في الغرف المغلقة “.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء أسوان المقرر له يوم 17 يونيو الجاري في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.