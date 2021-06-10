/635437/عاجل-تعرف-على-موعد-مباراة-الزمالك-وأسوان-الجديد-بالدوري

اخطر الاتحاد المصري لكرة القدم نادي الزمالك بتغير موعد مباراة الفريق أمام أسوان، في لقاء الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الممتاز، لتقام يوم الخميس الموافق 17 من يونيو الجاري في تمام الساعة السابعة مساء على ملعب ستاد القاهرة الدولي بدلا من إقامتها في التاسعة مساء، ويستعرض دوت الخليج آخر التطورات في القلعة البيضاء.

كما تقرر تعديل موعد مباراة الزمالك أمام مصر للمقاصة في الجولة 27 من بطولة الدوري لتقام يوم الإثنين 28 يونيو في تمام الساعة الخامسة مساء على ملعب ستاد السويس بدلا من إقامتها في التاسعة مساء كما تم تعديل موعد مباراة الفريق أمام مصر للمقاصة في دور الثمانية من بطولة كأس مصر لتقام يوم 22 يونيو في تمام الساعة الخامسة مساء على ملعب ستاد السويس بدلا من إقامتها في التاسعة مساء.

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