/635438/كارتيرون-يرفض-إقامة-معسكر-لمبارتي-المقاصة-تفاصيل

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن رفضه لفكرة إقامة معسكر في العين السخنة لخوض مواجهتي الفريق أمام المقاصة في دور الثمانية لكأس مصر المقرر لها يوم 22 يونيو الجاري، ومباراة الدوري المقرر له يوم 28 يونيو الجاري في الجولة السابعة والعشرين للمسابقة أمام الفريق نفسه، ويستعرض دوت الخليج آخر سبب رفض كارتيرون المعسكر.

وأكد المدير الفني في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للزمالك أن هناك وقت طويل بين مواجهة الزمالك أمام المقاصة في الكأس وبين مواجهة الفريقين في الدوري، مشددا على أن الفريق سيعود للقاهرة بعد مباراة الكأس لمواصلة استعداداته للقاء المقاصة في الدوري في ظل وجود فارق 6 أيام بين المباراتين.

موعد مباراة الزمالك وأسوان

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء أسوان المقرر له يوم 17 يونيو الجاري في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ويدخل فريق القلعة البيضاء المباراة في محاولة تحقيق الفوز ومواصلت الفريقي في صدارة الدوري.