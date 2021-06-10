/635439/سلة-الزمالك-تتفوق-علي-الجزيرة-في-نصف-نهائي-سوبر-السلة

حقق فريق سلة الزمالك الفوز على نظيره فريق الجزيرة بنتيجة 73/71 فى ثاني مباريات نصف نهائي دورى سوبر السلة بين الفريقين باللقاء الذى جمعهما بصالة برج العرب بالإسكندرية، ويستعرض دوت الخليج أهم أحداث اللقاء.

وجاءت المباراة مثيرة بين الفريقين و تفوق الجزيرة في الربع الأول 20/15 وكذلك في الربع الثاني 36/33 قبل أن يتقدم الزمالك في الربع الثالث 52/49، ولكن الجزيرة عاد و أدرك التعادل بنهاية الوقت الأصلي للمباراة 64/64، ولجأ الفريقين للشوط الإضافي الذي حسمه الزمالك 73/71.

وكان الزمالك قد فاز على الجزيرة في اللقاء الأول بين الفريقين 83/85 ليتقدم الزمالك بمباراتين في نظام (الأفضل من ٥) .

طرفي نهائي دوري السوبر ويقود الجهاز الفنى للفريق الإسباني أجوستي بوش ويعاونه كلا من ياسر عبد الوهاب مدرب عام وسمير جودة مدرب وطبيب الفريق إسلام جمعة.

ويلتقي فريق السلة بالزمالك في نهائي بطولة دوري السوبر مع فريق الاتحاد السكندري، والذي حجز مقعد في نهائي البطولة امام النادي الأهلي، بنتيجة 76 مقابل 73، اليوم، ويتواجه النادي الأهلي مع فريق الجزيرة علي المركز الثالث والرابع.