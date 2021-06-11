10 تعليمات لمفتشى إدارة السياحة للتعامل مع مستأجرى ورواد شواطئ الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - ونقل رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، توجيهات محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لكافة العاملين بالإدارة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنجاح موسم الصيف الحالى والعمل على راحة المواطنين من رواد الشواطئ.

وأعلن رشاد خلال اللقاء عن 10 تعليمات تحدد أسلوب تعامل مفتشى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف مع مستأجرى ورواد شواطئ الإسكندرية وهى:

-لا تهاون على الإطلاق مع من يقوم بتحصيل الإكراميات من الجمهور بالإكراه.

-نظافة دورات المياه على الشواطئ عامل أساسى لنجاح موسم الصيف.

-غير مسموح بتواجد كابلات الكهرباء الممتدة على رمال الشواطئ وضرورة تأمينها بالعزل والدفن بالشكل الصحيح.

-استكمال بانرات بوابات الشواطئ طبقا للتصميم الموحد والموضح به اسم الشاطئ، وقيمة تذكرة الدخول ويبرز أرقام شكاوى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

-حال وجود البدالات على الشواطئ يسمح فقط بأربع أفراد على البدال، ولابد من توافر "لايف جاكت" مع كل فرد.

-عدم تواجد الغطاسين على الشاطئ يعرض المستأجر لغرامات مالية وقد تصل إلى فسخ التعاقد.

-ضرورة المرور المستمر على عمال أبراج المراقبة والذين يلعبون دورا هاما فى مراقبة رواد الشواطئ حال وجودهم فى البحر داخل المناطق الآمنة المحددة للسباحة.

-التأكد من وجود علم الجمهورية بالمقاس الكبير وبالحالة الجيدة على بوابات الشواطئ.

-الاهتمام بنظافة الشاطئ.

-الاهتمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وشدد رشاد، خلال الاجتماع بضرورة حسن استقبال المواطن وطمأنته وتشجيعه على التمسك بحقه، مؤكدا أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف تقوم حاليا بإعادة شواطئ الإسكندرية للصدارة بين شواطئ الجمهورية بالقضاء على بعض الظواهر، التى أثرت سلبا على سمعتها فى السنوات الأخيرة.

حضر اللقاء مراقب عام الشواطئ، ومدير عام السياحة، ومدير عام المصايف، ورئيس قسم المتابعة، وكذلك مساعدى المراقب العام المسئولين عن شواطئ الإسكندرية.