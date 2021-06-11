صور.. تنسيقية شباب الأحزاب تناقش قانون المسؤولية الطبية مع نقابة الأطباء

جدة - نرمين السيد - اجتمع ممثلو نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأعضاء لجنة الصحة بها بوفد من ممثلى نقابة الأطباء، وتضمن وفد النقابة الدكتورة نجوى الشافعى وكيل النقابة، والدكتور أسامة عبد الحى الأمين العام للنقابة.





كما ضم وفد التنسيقية من مجلس النواب أحمد مقلد، عمرو درويش، أميرة صابر، محمد إسماعيل، ومن مجلس الشيوخ هيام فؤاد، وسها سعيد ومن لجنة الصحة الدكتور محمد غنيم، والدكتور محمد أبو النور.

وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات المهمة والمحورية على رأسها قانون المسؤولية الطبية والذى عُقد اليوم ورشة عمل أولية لمناقشته مع التنسيقية، والتى تدعم بدورها الأطباء وتثمن أدوارهم المحورية فى خدمة الوطن والمواطن.

وتطرق اللقاء أيضًا لأهم القضايا التى تشغل الأطباء، وعلى رأسها أزمة تكليف الأطباء وتحديات نظام الزمالة المصرية، كما تناول اللقاء بعض التساؤلات الشائعة لدى الأطباء لتفعيل دور النقابة بشكل أكبر وكيفية تنمية مواردها.

وفى الختام أشاد ممثلو النقابة بالدور الذى تلعبه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى الحياة السياسية المصرية وبأدوارهم الفعالة تشريعيًا وتنفيذيًا.