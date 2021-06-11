"الوطنية للإعلام": لقاء ممثلي أصحاب المعاشات بالهيئة وإنهاء أزمة المستحقات

قالت الهيئة الوطنية للإعلام إنه ردًا على ما أثير في أحد البرامج الفضائية اليوم وما تم تناوله عن مستحقات أصحاب المعاشات من الهيئة الوطنية للإعلام، بأنه كلام عار تماما عن الصحة والمصداقية، وكان يجب تحري الدقة قبل العرض والتناول.

وأكدت الهيئة، في بيان صحفى، منذ قليل، أنها لا تألوا جهدًا لتحقيق مطالب العاملين وتحترم وتقدر جميع العاملين بها ولم يتم إغلاق الأبواب أمامهم، كما أشاع مقدم أحد البرامج، بل تمت مقابلة من يمثلهم أمس من قبل رئيس الهيئة، بحضور رئيس القطاع الاقتصادي، وعددٍ من المسئولين، وتفهم جيدًا الموقف أنه لا يوجد صندوق لنهاية الخدمة أو اشتراكات تدفع قبل 1/1/2019، لذلك ظهرت المشكلة وتم حلها من قبل الهيئة الوطنية للإعلام بإنشاء صندوق للعاملين.

وأوضحت الهيئة أنها أعدت دراسة من خلال خبير أكتوارى كان نتيجتها أن الصندوق سيمنح شهرًا واحدًا فقط مكافأة نهاية الخدمة، وهو أقل بكثير جدًا عن المستحقات السابقة وهو ما رفضته "الوطنية للإعلام"، وقامت بتدبير مبالغ مالية من مواردها الذاتية لكى تصرف للعاملين المحالين على المعاش مستحقاتهم كاملة، مؤكدة أنه ما تم سداده من مستحقات حتي 17 أكتوبر 2018 مبلغ 121 مليون جنيه متراكمات سابقة قبل قرار إنشاء الهيئة.

وأشارت إلى أن مخصصات الهيئة الوطنية للإعلام بدون بنود إضافية للصرف علي مكافأة نهاية الخدمة ومقابل الإجازات الوجوبية أو الصادرة بحكم قضائي أو للصرف علي الترقيات والتسويات، وتنفيذ ذلك يحتاج إلي تمويل مالي من وزارة المالية، والتي تطالب به الهيئة الوطنية للإعلام لمواجهة العجز والصرف علي مختلف البنود والعلاوات التي تم صرفها حتى الآن ما تقارب 744 مليون جنيه من موارد الهيئة، وما يتم صرفه من مبالغ مالية على تحديث الأجهزة بعدد من الاستديوهات وتحديث مراكز البث والإرسال بمختلف المحافظات، وتكاليف نقل وبث مختلف الأحداث الهامة والمؤتمرات والخدمة الإعلامية المؤداة لمختلف وزرات وهيئات الدولة.

وتابعت الهيئة في بيانها أنه انطلاقا من واقع مسئوليتها تجاه العاملين تقوم "الوطنية للإعلام" بدعم الخدمات الطبية المقدمة للعاملين سواء الحاليين أو الزملاء المحالين على المعاش من صرف أدوية للعاملين، والصرف على العمليات الجراحية والمصابين بفيروس كورونا، والتى كلفت الهيئة ما يقرب من 80 مليون جنيه منذ ظهور جائحة كورونا وحتى الآن، مما شكل أعباء إضافية وهو ما لا يوازى قيمة الاشتراكات المحصلة من العاملين، حيث يتم دعم تلك الاشتراكات بما يقرب من 8 ملايين جنيه شهريًا وقد زاد هذا المبلغ أيضاً فى ظل مواجهة جائحة كورونا.

وشددت الهيئة في بيانها أنها تحترم ونقدر كافة العاملين بـ"الوطنية للإعلام" وتبذل جهودًا كبيرة من أجل توفير الأموال اللازمة لصرف العلاوات ومكافأة نهاية الخدمة، داعية أبنائها الى التكاتف لحل كافة المشكلات والنهوض بالعمل.