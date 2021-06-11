نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة حجز موعد لقاح كورونا في مصر بالرقم القومي 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز موعد لقاح كورونا في مصريعتبر ذلك واحد من ضمن الأمور الضرورية التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في جمهورية مصر العربية في الفترة الحالية علي محركات البحث الشهيرة وذلك لأن يقومون بعملية التسجيل في تطعيم فيروس كورونا المستجد من إجل الوقاية من الإصابة بهذا الفيروس.

حجز موعد لقاح كورونا في مصر

قامت وزارة الصحة في جمهورية مصر العربية بفتح باب التسجيل في اللقاح الخاص بفيروس كوفيد 19 لكافة المواطنين في مصر بشكل مجاني وذلك من ضمن خطة الوزارة التي وضعتها في محاربة هذا الفيروس ويتم البدء في تقديم اللقاح إلي العاملين في القطاع الصحي وأيضاً المواطنين كبار السن وأصحاب أمراض الجهاز المناعي وأمراض الصدر والضغط والسكر وبعد ذلك سيتم تقديم هذا اللقاح لكافة الأسر المصرية.

طريقة التسجيل في اللقاح

لأن يتم التسهيل علي المواطنين أثناء عملية التسجيل في تطعيم فيروس كورونا المستجد قامت الوزارة بتوفير خدمة إلكترونية علي شكبة الأنترنت للتسجيل ويكون ذلك عبر القيام بالخطوات التالية:

الذهاب إلي موقع التسجيل في اللقاح علي شكبة الأنترنت.

يقوم المتقدم للقاح بتحديد الفئة.

بعد ذلك يقوم بكتابة الأسم.

تحديد الجنسية من قائمة الجنسيات.

يكتب رقم البطاقة القومي أو رقم الإقامة.

بعد ذلك يقوم بكتابة تاريخ الميلاد.

يقوم المتقدم بتحديد الجنس.

اختيار المحافظة والمدينة المقيم فيها.

بعد ذلك يقوم بكتابة السجل المرضي والأمراض الذي يعاني منها.

إدخال رقم الهاتف المحمول وعنوان البريد الإلكتروني.

التحقق من كافة البيانات المدخلة.

النقر علي زر التسجيل الموجود في الأسفل.

رابط حجز موعد لقاح كورونا في مصر

يمكن للمواطن في جمهورية مصر العربية التسجيل في اللقاح عبر موقع تسجيل اللقاح الخاص بوزارة الصحة علي شبكة الأنترنت وأيضاً قامت الوزارة بتوفير خدمة في الموقع تمكن المسجل في اللقاح بتتبع الحالة الخاصة به ويعرف موعد الحصول علي اللقاح.

بالإضافة إلي إن الوزارة تقوم بالاتصال بالمواطن قبل موعد التطعيم لتخبرة بالموعد وأيضاً هناك رقم خط ساخن يمكن للمواطن المصري الإتصال به علي مدار اليوم للإبلاغ عن حالات كورونا ومعرفة أماكن العزل الصحي وهو 15335.