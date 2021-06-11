رابط الاستعلام بالرقم القومى عن معاش تكافل وكرامة 2021 من موقع التضامن الاجتماعي

رابط الاستعلام بالرقم القومى عن معاش تكافل وكرامة 2021 يبحث الكثير من من المسحلين في هذا المعاش عن رابط الاستعلام عنه علي شبكة الأنترنت وذلك لأن يقومون بالحصول علي نتيجة القبول فية حيث إن في بعض الاحيان يتم رفض المتقدمين بسبب نقص في الأوراق أو بسبب عدم توافر شروط التسجيل الكاملة.

معاش تكافل وكرامة 2021

معاش تكافل هو واحد من ضمن البرامج الاجتماعية التي تقدم من قبل وزارة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية وذلك لأن يتم مساعدتهم بشكل كبير في الحصول علي مبلغ مالي شهري يساعد في تحسين المعيشة ويقدم هذا المعاش إلي الأشخاص الغير مسجلون في التأمينات الاجتماعية والذين ليس لهم مصدر ثابت للدخل وأيضاً تقدم الوزارة كارت تكافل وهو يستخدم في المواصلات العامة ويحصل حاملة علي كشف وعلاج مجاني في المستشفيات الحكومية ويكون قيمة معاش تكافل 500 جنية شهرياً يتم صرفهم من ماكينات الصراف الألي.

طريقة التسجيل في تكافل وكرامة

خصصت وزارة التضامن الاجتماعي موقع إلكتروني للتسجيل في المعاش وذلك لأن يتم التسهيل علي المتقدمين ويكون ذلك عبر القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في النحو التالي:

الذهاب إلي موقع وزارة التضامن الاجتماعي علي شبكة الأنترنت.

اختيار التسجيل في معاش تكافل.

بعد ذلك تقوم بكتابة أسم المستفيد.

إدخال رقم البطاقة القومي في المكان المخصص له.

تحديد المحافظة والمدينة.

بعد ذلك تقوم بكتابة العنوان.

إدخال رقم الهاتف المحمول.

كتابة رقم الهاتف المنزلي.

كتابة جميع البيانات الشخصية التي تتطلب منك.

مراجعة كافة البيانات التي قمت بإدخالها.

الضغط علي زر التسجيل.

الاستعلام بالرقم القومى عن معاش تكافل وكرامة 2021

يمكن لجميع المسجلين في المعاش الاستعلام عنه بشكل مباشر من خلال الخدمة التي وفرتها وزارة القوي العاملة ويكون ذلك عبر أتباع بعض الخطوات البسيطة وهي تكون كالأتي: