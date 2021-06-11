/635441/محمد-سعفان-يستقبل-وفدا-من-أعضاء-تنسيقية-شباب-الأحزاب-ويسلمهم-درع-الوزارة-تقديرا-لدورهم

استقبل وزير القوى العاملة محمد سعفان، وفدا من أعضاء مجلسي النواب و الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، لمناقشة عدد من الملفات التي تدور حول العمل والعامل المصري وتهيئة بيئة عمل مناسبة وآمنة.

ملف العمالة غير المنتظمة

وناقش الاجتماع ملف العمالة غير المنتظمة وكيفية إدارة الدولة له خلال الفترة الأخيرة، وجرى التأكيد على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يترك لقاءً يذكر فيه العامل المصري إلا ويتطرق إلى العمالة غير المنتظمة ليؤكد ضرورة الاهتمام بتلك الفئة.

وقال سعفان، إن وزارة القوى العاملةاتخذت خطوات كبيرة للاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، وأدرجتها تحت مظلة تأمينية هم وصغار الصيادين. وأشار كذلك، إلى العمالة البحرية وتعظيم الاستفادة منها، والعمل على خلق بيئة عمل آمنة لممتهنيها.

وأبدى وفد التنسيقية سعادته وشكره لوزارة القوى العاملة متمثلة في الوزير، على حسن إدارة ملف وضع مصر العمالي في الخارج و بالتحديد في منظمة العمل الدولية، وجهود الوزارة لخروج مصر من القائمة القصيرة بالمنظمة، بما يؤكد على أن الملف الملف العمالي المصري يسير بخطى جيدة وثابتة.

وتخلل اللقاء، تأكيد الطرفين على ضرورة التعاون خلال الفترة المقبلة في العديد من الموضوعات، منها خلق فرص عمل للشباب أو المشاركة في تدريب الشباب في العديد من الحرف عن طريق الوزارة.

وقدم سعفان، درع الوزارة للتنسيقية إيمانًا بدورها و دور أعضائها و نوابها.

وحضر اللقاء، النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنواب أكمل نجاتي، ومحمد عزمي، ونهى زكي، وراجية الفقي، وعلاء مصطفى، أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وأحمد مشعل، ومؤمن سيد، ومها سليمان، أعضاء التنسيقية.