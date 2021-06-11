/635442/النائب-محمد-السباعي-تنسيقية-شباب-الأحزاب-تجربة-فريدة-من-نوعها-وجيلنا-محظوظ

قال النائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تجربة التنسيقية تعتبر تجربة ناجحة وفريدة في الأساس، مشيرا إلى أن الحديث داخل التنسيقية يكون بلغة واحده، على الرغم من اختلاف الرؤى والأفكار.

تنوع الأفكار داخل التنسيقية

وأضاف النائب محمد السباعي خلال لقائه على قناة الحياة مع الإعلامى "محمد مصطفى شردى" ببرنامج الحياة اليوم، أنه كان في برلمان شباب مصر وشغل رئيسه لفترة، ثم بعد ذلك انضم لحزب مصر الحديثة، والذي على أساسة انضم لتنسيقية شباب الأحزاب، لافتا إلى أن الفرق بين التنسيقية والكيانات الأخرى، هي أن الكيانات الأخرى تكون بلغة واحدة ورأي واحد، على عكس التنسيقية والتي تتميز بتنوع الأفكر والأهداف والرؤى.

التخصص في العمل

وتحدث عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائب محمد السباعي، عن تجربته داخل مجلس الشيوخ، حيث يرى أنه تجربة مختلفة تماما، مشيرا إلى أنه أختار ان يتواجد بلجنة الزراعة والري، والتي تم إضافة الموارد المائية لأسمها بناء على طلب تنسيقية الشباب إيمانا منها بفكرة التخصص في العمل حتى يكون هناك إضافة فاعلة وحقيقية .

وأشار النائب محمد السباعي إلى أن التنسيقية تتميز بأدوات فعالة حيث تمتلك 17 لجنة نوعية، كل منها له اختصاصه حتى يكون هناك مناقشة واسعه ومحورية للخروج بحلول فعالة، فالإختلاف والتنوع الفكري هو ما يميزنا دائما، فضلا عن وجود نظام داخل الكيان.