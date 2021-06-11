الوطنية للإعلام : ما أثير عن أصحاب المعاشات بالهيئة لا أساس له من الصحة

جدة - نرمين السيد - أكدت الهيئة الوطنية للإعلام أن ما أثير فى أحد البرامج الفضائية أمس الخميس، بشأن مستحقات أصحاب المعاشات التابعين لـ الهيئة الوطنية للإعلام، كلام عار تماما عن الصحة والمصداقية، وكان يجب تحرى الدقة قبل العرض والتناول.





وقالت "الهيئة"، فى بيان لها، منذ قليل، أنها لا تألوا جهدًا لتحقيق مطالب العاملين وتحترم وتقدر جميع العاملين بها ولم يتم إغلاق الأبواب أمامهم، كما أشاع مقدم أحد البرامج، بل تمت مقابلة من يمثلهم أمس من قبل رئيس الهيئة، بحضور رئيس القطاع الاقتصادى، وعددٍ من المسؤولين، وتفهم جيدًا الموقف أنه لا يوجد صندوق لنهاية الخدمة أو اشتراكات تدفع قبل 1/1/2019، لذلك ظهرت المشكلة وتم حلها من قبل الهيئة الوطنية للإعلام بإنشاء صندوق للعاملين.

وأوضحت أنها أعدت دراسة من خلال خبير أكتوارى كانت نتيجتها أن الصندوق سيمنح شهرًا واحدًا فقط مكافأة نهاية الخدمة، وهو أقل بكثير جدًا عن المستحقات السابقة وهو ما رفضته "الوطنية للإعلام"، وقامت بتدبير مبالغ مالية من مواردها الذاتية لكى تصرف للعاملين المحالين على المعاش مستحقاتهم كاملة، مؤكدة أنه ما تم سداده من مستحقات حتى 17 أكتوبر 2018 مبلغ 121 مليون جنيه متراكمات سابقة قبل قرار إنشاء الهيئة.

وأشارت إلى أن مخصصات الهيئة الوطنية للإعلام بدون بنود إضافية للصرف على مكافأة نهاية الخدمة ومقابل الإجازات الوجوبية أو الصادرة بحكم قضائى أو للصرف على الترقيات والتسويات، وتنفيذ ذلك يحتاج إلى تمويل مالى من وزارة المالية، والتى تطالب به الهيئة الوطنية للإعلام لمواجهة العجز والصرف على مختلف البنود والعلاوات التى تم صرفها حتى الآن ما تقارب 744 مليون جنيه من موارد الهيئة، وما يتم صرفه من مبالغ مالية على تحديث الأجهزة بعدد من الاستديوهات وتحديث مراكز البث والإرسال بمختلف المحافظات، وتكاليف نقل وبث مختلف الأحداث الهامة والمؤتمرات والخدمة الإعلامية المؤداة لمختلف وزرات وهيئات الدولة.

وتابعت الهيئة الوطنية للإعلام: "انطلاقا من واقع مسؤوليتها تجاه العاملين تقوم الهيئة بدعم الخدمات الطبية المقدمة للعاملين سواء الحاليين أو الزملاء المحالين على المعاش من صرف أدوية للعاملين، والصرف على العمليات الجراحية والمصابين بـ فيروس كورونا، والتى كلفت الهيئة ما يقرب من 80 مليون جنيه منذ ظهور جائحة كورونا وحتى الآن، مما شكل أعباء إضافية وهو ما لا يوازى قيمة الاشتراكات المحصلة من العاملين، حيث يتم دعم تلك الاشتراكات بما يقرب من 8 ملايين جنيه شهريًا وقد زاد هذا المبلغ أيضاً فى ظل مواجهة جائحة كورونا".

وشددت الهيئة فى بيانها أنها تحترم ونقدر جميع العاملين بـ"الوطنية للإعلام" وتبذل جهودًا كبيرة من أجل توفير الأموال اللازمة لصرف العلاوات ومكافأة نهاية الخدمة، داعية أبناءها إلى التكاتف لحل جميع المشكلات والنهوض بالعمل.