فيديو.. أبو الغيط: مصر وضعت القضية الفلسطينية على الطريق المنطقى لها

جدة - نرمين السيد - شدد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدولة العربية، على أن مصر وضعت القضية الفلسطينية على الطريق المنطقى لها، مشيرا إلى أن التصرف المصرى أنقذ الطرفين الإسرائيلى والفلسطينى.





جاء ذلك خلال حواره مع الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، فى أولى حلقات برنامجه الجديد "60 دقيقة"، على فضائية إكسترا نيوز. وأكد أبو الغيط أن الدور المصرى هو الأساسى فى إنهاء الوضع بغزة، لكن لا يمكن نكران دور بعض الدول العربية الأخرى. وتابع: "أتحسب من التفاؤل الشديد بعد حرب غزة 2021"، مشيرا إلى أنه لو لم تنحاز القوات المسلحة لإرادة الشعب المصرى لثورة 30 يونيو، لأصبحت القضية الفلسطينية فى ضائقة أصعب.

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