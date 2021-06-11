أضافت، فى بيان لها: "مما يضطر الإدارة العامة لـ مرور بالجيزة لإجراء غلق جزئى بطريق المريوطية وتقاطعه مع شارعى الإخلاص والعروبة بالاتجاهين لمدة 10 أيام تبدأ من اليوم الجمعة 11/6/2021، وتنتهى الأحد 20/6/2021، على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحا وحتى 5 صباحا فقط دون تعطيل لحركة المرور".
من جانبه، وجه أحمد راشد، محافظ الجيزة، مسؤولى الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال باتخاذ مايلزم نحو تسيير حركة المرور، وضمان أمن وسلامة المواطنين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيزة : إغلاق جزئى بـ طريق المريوطية وتقاطعه مع شارعين لمدة 10 أيام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.