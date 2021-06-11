الجيزة : إغلاق جزئى بـ طريق المريوطية وتقاطعه مع شارعين لمدة 10 أيام

جدة - نرمين السيد - قالت محافظة الجيزة إن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ستقوم بتنفيذ أعمال رفع كفاءة كابلات الجهد المتوسط بمحيط منطقة العروبة والمريوطية والإخلاص وترسا تحديداً بطريق المريوطية وتقاطعه مع شارعى الإخلاص والعروبة بالاتجاهين.





أضافت، فى بيان لها: "مما يضطر الإدارة العامة لـ مرور بالجيزة لإجراء غلق جزئى بطريق المريوطية وتقاطعه مع شارعى الإخلاص والعروبة بالاتجاهين لمدة 10 أيام تبدأ من اليوم الجمعة 11/6/2021، وتنتهى الأحد 20/6/2021، على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحا وحتى 5 صباحا فقط دون تعطيل لحركة المرور".

من جانبه، وجه أحمد راشد، محافظ الجيزة، مسؤولى الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال باتخاذ مايلزم نحو تسيير حركة المرور، وضمان أمن وسلامة المواطنين.