تحويلات مرورية لـ تطوير كوبرى السيارات

جدة - نرمين السيد - وعينت الإدارة العامة لـ مرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، لتنفيذ فواصل التمدد الخاص بكوبرى السيارات الكائن بتقاطع طريق النصر مع شارع أحمد فخرى وحسن المأمون، الأمر الذى يتطلب معه أعمال الغلق الكلى لحركة المرور أعلى الكوبرى مع تحويل حركة المركبات تجاه المسطح الأرضى.

وستشمل التحويلات المرورية:

الاتجاه القادم من كوبرى المشير أبو غزالة اتجاه شارع مكرم عبيد، اعتبارا من الساعة 12,00 ليلاً اليوم الجمعة، وحتى الساعة 6.00 صباحاً يوم الأحد المقبل.

الاتجاه القادم من شارع مكرم عبيد تجاه كوبرى المشير أبوغزالة، اعتبارا من الساعة 12.00 ليلاً يوم الجمعة الموافق 18/6/2021، وحتى الساعة 6.00 صباح يوم الأحد الموافق 20/6/2021.