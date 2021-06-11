إغلاق الطريق القادم من ميدان العباسية ومسجد جمال عبدالناصر

جدة - نرمين السيد - وتقوم الإدارة العامة لـ مرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، لتنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة كوبرى مشاة جامعة عين شمس بشارع الخليفة المأمون للربط بين جزئى حرم الجامعة بالعباسية، الأمر الذى يستلزم إجراء، غلق الاتجاه القادم من مسجد جمال عبدالناصر إلى ميدان العباسية، وغلق الاتجاه القادم من ميدان العباسية إلى مسجد جمال عبدالناصر.

وسيتم تنفيذ الأعمال اعتبارا من الساعة 12.00 ليلاً، وحتى الساعة 6.00 صباحا يومى الخميس والجمعة الموافقين 10، 11/6/2021.