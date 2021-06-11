موضوع خطبة الجمعة اليوم

جدة - نرمين السيد - وشددت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين مراعاة للظروف الراهنة. من مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وعلى صعيد آخر، وجه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الخميس، بعمل ملحق لبروتوكول التعاون القائم بين وزارة الأوقاف والمجلس القومى للمرأة لاستخراج عشرين ألف بطاقة رقم قومى جديدة للسيدات الأولى بالرعاية وغير القادرات ممن يرشحهن المجلس القومى للمرأة.

وقال وزير الأوقاف، فى تصريحات اليوم، إن استخراج بطاقات الرقم القومى الجديدة للسيدات الأولى بالرعاية وغير القادرات يأتى فى ضوء رسالة الأوقاف فى خدمة المجتمع واهتمامها بالمرأة المعيلة والأولى بالرعاية وبموجب البروتوكول المشترك بين الأوقاف والمجلس القومى للمرأة.

وأضاف وزير الأوقاف أنه سيتم استخراج بطاقات الرقم القومى الجديدة بناء على الدراسة الميدانية التى تقوم بها باحثات المجلس من خلال التنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وذلك على نفقة الوزارة ومن المبالغ المخصصة للبر وخدمة المجتمع.