طقس نهاية الأسبوع .. انخفاض طفيف لـ درجات الحرارة .. القاهرة 35

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الجمعة، حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدلا على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





فى حين يكون الطقس لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومعتدلا على جنوب سيناء وجنوب البلاد. حالة الطقس وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، فهناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة 20% تقريبا. وكشف الخبراء أنه بالنسبة لحالة البحرالمتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه من 3 أمتار إلى 5 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر : العظمى الصغرى القاهرة 35 22 الاسكندرية 29 21 وادى النطرون 34 21 طنطا 34 22 شبين الكوم 35 22 دمنهور 34 21 بلطيم 30 20 مطروح 27 20 السلوم 26 20 سيوة 37 22 بورسعيد 28 22 دمياط 28 21 الزقازيق 36 23 المنصورة 35 22 الاسماعيلية 37 25 السويس 38 25 العريش 30 23 رفح 30 23 رأس سدر 34 25 نخل 35 22 نويبع 38 26 طابا 34 22 كاترين 31 20 الطور 34 25 شرم الشيخ 38 28 الغردقة 38 28 مرسى علم 38 26 الفيوم 40 26 بنى سويف 41 26 المنيا 40 23 أسيوط 41 23 سوهاج 42 26 قنا 43 27 الأقصر 44 28 أسوان 45 28 ادفو 45 27 أبوسمبل 44 27 الوادى الجديد 44 28 حلايب 33 27 شلاتين 40 26

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