إغلاق جزئى لـ كوبرى العبور بالجيزة لمدة 15 يوما 

وتستلزم عملية الإصلاح إغلاقا جزئيا لـ الكوبرى فى الاتجاهين بالتناوب لمدة 15 يوما، اعتبارا من الساعة 12.00 صباحا، يوم السبت المقبل، وحتى صباح يوم الأحد الموافق 27/6/2021، دون تعطيل الحركة المرورية.
ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لـ مرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.
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