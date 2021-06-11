صور - طريق الكباش بالأقصر .. تحفة أثرية تبهر عيون العالم

جدة - نرمين السيد - مشروع "إحياء طريق الكباش الفرعونى"، يضمن للأفواج السياحية رحلة سياحية بين التراث والحضارة الفرعونية القديمة، بطول 2700 متر، بدءًا من معبد الأقصر بكورنيش النيل، حتى معابد الكرنك التاريخية، والذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، اهتمامًا كبيرًا ومن المنتظر تجهيز افتتاح عالمى له يبهر العالم.

وفى هذا السياق، أكد أحمد عربى، مدير عام معبد الأقصر، أنه تم الانتهاء من أكثر من 97% من العمل بالطريق، ومن المنتظر أن يتم افتتاحه فى حفل عالمى خلال الفترة المقبلة، ليضاهى الاحتفالات العالمية لدعم حركة السياحة والآثار بمصر.

وتابع، فى تصريحات له: "تم خلال الفترة الماضية العمل فى الحفائر بـ"طريق الكباش الفرعونى"، فى منطقة نجع أبو عصبة بالقرب من مدخل معابد الكرنك، عقب إزالة بعض المنازل الواقعة على طريق الملوك القدامى بالمنطقة، لاستكمال المشروع العالمى لخدمة حركة السياحة خلال الفترة المقبلة، وأسفرت الحفائر عن ظهور بعض الكباش من أسفل الطريق، ويجرى استكمال الحفائر للحصول على أفضل النتائج لاستكمال مشروع إحياء طريق الكباش الفرعونى بالأقصر، حيث ظهر صف من الكباش بالطريق كانت أسفل بعض المنازل التى أزيلت مؤخرًا".