فيديو - خبير اقتصادى : الدولة ضخت 600 مليار جنيه فى 7 أعوام لـ إعمار سيناء

جدة - نرمين السيد - وقال خلال لقاء مع الإعلامية شافكى المنيرى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، إن هذه الأنفاق تعد جزءا من خطة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإحباط المؤامرات الخارجية للاستيلاء على جزء من سيناء، والتى كانت بؤرة لأحداث دامية لعدة سنين.

وأضاف الدكتور مصطفى بدرة، القيادة السياسية استطاعت القضاء على المساعى الخارجى بشأن سيناء، مشيرًا إلى أنه تم ضخ 600 مليار جنيه خلال السبعة أعوام الماضية لإعمار سيناء وإنشاء أنفاق ومنطقة اقتصادية وإقامة العديد من الزراعات.