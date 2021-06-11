دوت الخليج يوقع تؤامة مع كورة بلدنا بحضور كوكبة من نجوم الفن والرياضة

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إحتفل موقع دوت الخليج بتوقيع تؤامة رياضية مع برنامج كورة بلدنا وعبدالناصرزيدان في حفل كبير حضره كوكبة من نجوم الفن والرياضة في مصر .

جاء الحفل ضمن مشروع رياضي كبير يقدمه موقع دوت الخليج خلال الفترة القادمه . نجوم مصر يشيدون بتجرية دوت الخليج وتحدث مجموعة من النجوم في الحفل منهم الكابتن المونديالي جمال الغندور والنجم شادي محمد والكابتن محمد فاروق والعالمي عمرو ذكي والنجم وائل القباني . كما تحدث الكابتن لؤي دعبس والمطرب الشاب محمد رشاد والمطرب أحمد جوهر والفنان شريف الخلوصي والسيناريست محمد عواد ورجل حسام بركات صاحب مجموعة شركات الصفوه s.n.c العقارية ورجل الأعمال مشهور عبدالحميد صاحب مجموعة شركات جرين بلاذا العقارية ورجل السياحة منتصر مخلوف وخبير التغذية الرياضية والجيم الكابتن حسام غانم . كما حضر الحفل أسرة موقع دوت الخليج وعلي رأسهم الكاتب الصحفي الكبير عمرو الديب رئيس التحرير ومحمود فايد مدير التحرير وعلي نصير رئيس القسم الرياضي وعدد من المحررين والمصورين ورجال الإعلام منهم الناقد الفني الكبير خالد حمدالله والإعلامي وليد أبوعقيل رئيس مجلس إدارة موقع فرحه والناقد الرياضي علاء حمام . وأشرف علي التنظيم سيكا سمير مدير أعمال المطرب محمد رشاد ومنير البغدادي وأحمد الشرقاوي ورضاالبغدادي . عبدالناصر زيدان يعلق على الإنضمام لموقع دوت الخليج وصرح الإعلامي عبدالناصرزيدان بأن التؤامة مع موقع دوت الخليج خطوة جديدة في مجال الإعلام المصري عبر الإنترنت وستكون إنطلاقة جديدة في عالم السوسيولوجيا ميديا موجهاً الشكر لكل القائمين علي موقع دوت الخليج وكل النجوم الذين شرفونا بالحضور . مؤكداً بأن القادم سيكون أقوي مما يتخيله شخص بإذن الله تعالي . كما وجه الشكر لكل جمهور النادي الأهلي والزمالك وكل الأندية المصرية مطالباً الجميع بمساندته في هذه التجربه .

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