/635443/مواعيد-مباريات-اليوم-والقنوات-الناقلة-أبرزها-افتتاح-يورو-2020
تشهد الساحة العالمية اليوم الجمعة 2021/6/11 مواجهات من العيار الثقيل ، ويستعرض دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم أبرزها مباراة تركيا وإيطاليا في إفتتاح منافسات أمم أوروبا لكرة القدم.
مواعيد مباريات بطولة أمم أوروبا اليوم والقنوات الناقلة
تركيا ضد إيطاليا وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max
مواعيد مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم
الفلبين ضد جوام وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الرابعة عصرا
كمبوديا ضد إيران وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا
النيبال ضد أستراليا وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السادسة مساء
هونج كونج ضد العراق وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السادسة والنصف مساء
إندونيسيا ضد الإمارات وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساء
ماليزيا ضد فيتنام وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساء
أفغانستان ضد عمان وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السابعة مساء
الصين ضد جزر المالديف وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السابعة مساء
اليمن ضد أوزبكستان وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الثامنة مساء
سنغافورة ضد السعودية وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الثامنة مساء
الكويت ضد الأردن وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساء
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