/635443/مواعيد-مباريات-اليوم-والقنوات-الناقلة-أبرزها-افتتاح-يورو-2020

تشهد الساحة العالمية اليوم الجمعة 2021/6/11 مواجهات من العيار الثقيل ، ويستعرض دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم أبرزها مباراة تركيا وإيطاليا في إفتتاح منافسات أمم أوروبا لكرة القدم.

مواعيد مباريات بطولة أمم أوروبا اليوم والقنوات الناقلة تركيا ضد إيطاليا وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max مواعيد مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم الفلبين ضد جوام وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الرابعة عصرا كمبوديا ضد إيران وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا النيبال ضد أستراليا وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السادسة مساء هونج كونج ضد العراق وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السادسة والنصف مساء إندونيسيا ضد الإمارات وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساء ماليزيا ضد فيتنام وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساء أفغانستان ضد عمان وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السابعة مساء الصين ضد جزر المالديف وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السابعة مساء اليمن ضد أوزبكستان وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الثامنة مساء سنغافورة ضد السعودية وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الثامنة مساء الكويت ضد الأردن وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساء

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