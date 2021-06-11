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مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة أبرزها افتتاح يورو 2020

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محمود الجنايني 0 تبليغ

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تشهد الساحة العالمية اليوم الجمعة 2021/6/11 مواجهات من العيار الثقيل ، ويستعرض دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم أبرزها مباراة تركيا وإيطاليا في إفتتاح منافسات أمم أوروبا لكرة القدم.

مواعيد مباريات بطولة أمم أوروبا اليوم والقنوات الناقلة

تركيا   ضد إيطاليا وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max 

مواعيد مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

الفلبين ضد جوام وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الرابعة عصرا      

كمبوديا ضد إيران وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا                  

النيبال ضد أستراليا وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السادسة مساء   

هونج كونج ضد العراق وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السادسة والنصف مساء  

إندونيسيا ضد الإمارات وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساء      

ماليزيا ضد فيتنام وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساء               

أفغانستان ضد عمان وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السابعة مساء             

الصين ضد جزر المالديف وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السابعة مساء              

اليمن  ضد أوزبكستان وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الثامنة مساء  

سنغافورة ضد السعودية وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الثامنة مساء          

الكويت ضد الأردن وتقام المباراة بين الفريقين في تمام  الساعة التاسعة مساء

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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