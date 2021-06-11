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موعد مباراة إيطاليا وتركيا والقنوات الناقلة

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محمود الجنايني 0 تبليغ

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تشهد الساحة الرياضة العالمية حدث لا يتكرر الإ كل ٤ سنوات وهو إفتتاح كأس الأمم الأوروبية " يورو٢٠٢٠" وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج موعد مباراة إيطاليا وتركيا والقنوات الناقلة.

ويخوض المنتخب الإيطالي المباراة الإفتتاحية للنسخة الجديدة  أمام المنتخب التركي في إطار  مواجهات كأس الأمم الأوروبية " يورو ٢٠٢٠" علي ان يكون التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة هو موعد مباراة إيطاليا وتركيا.

موعد مباراة إيطاليا وتركيا والقنوات الناقلة

وتقام المباراة الإفتتاحية بين إيطاليا وتركيا في تمام التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة ، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تبث قناة Bien sport HD1 max

مواعيد مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم   الفلبين ضد جوام وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الرابعة عصرا      

كمبوديا ضد إيران وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا                  

النيبال ضد أستراليا وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السادسة مساء   

هونج كونج ضد العراق وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السادسة والنصف مساء  

إندونيسيا ضد الإمارات وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساء      

ماليزيا ضد فيتنام وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساء               

أفغانستان ضد عمان وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السابعة مساء             

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة 

الصين ضد جزر المالديف وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السابعة مساء              

اليمن  ضد أوزبكستان وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الثامنة مساء  

سنغافورة ضد السعودية وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الثامنة مساء          

الكويت ضد الأردن وتقام المباراة بين الفريقين في تمام  الساعة التاسعة مساء

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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