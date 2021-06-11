/635445/موعد-مباراة-إيطاليا-وتركيا-والقنوات-الناقلة
تشهد الساحة الرياضة العالمية حدث لا يتكرر الإ كل ٤ سنوات وهو إفتتاح كأس الأمم الأوروبية " يورو٢٠٢٠" وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج موعد مباراة إيطاليا وتركيا والقنوات الناقلة.
ويخوض المنتخب الإيطالي المباراة الإفتتاحية للنسخة الجديدة أمام المنتخب التركي في إطار مواجهات كأس الأمم الأوروبية " يورو ٢٠٢٠" علي ان يكون التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة هو موعد مباراة إيطاليا وتركيا.
موعد مباراة إيطاليا وتركيا والقنوات الناقلة
وتقام المباراة الإفتتاحية بين إيطاليا وتركيا في تمام التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة ، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تبث قناة Bien sport HD1 max
مواعيد مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم الفلبين ضد جوام وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الرابعة عصرا
كمبوديا ضد إيران وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا
النيبال ضد أستراليا وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السادسة مساء
هونج كونج ضد العراق وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السادسة والنصف مساء
إندونيسيا ضد الإمارات وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساء
ماليزيا ضد فيتنام وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساء
أفغانستان ضد عمان وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السابعة مساء
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
الصين ضد جزر المالديف وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السابعة مساء
اليمن ضد أوزبكستان وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الثامنة مساء
سنغافورة ضد السعودية وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الثامنة مساء
الكويت ضد الأردن وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساء
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