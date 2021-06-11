/635445/موعد-مباراة-إيطاليا-وتركيا-والقنوات-الناقلة

تشهد الساحة الرياضة العالمية حدث لا يتكرر الإ كل ٤ سنوات وهو إفتتاح كأس الأمم الأوروبية " يورو٢٠٢٠" وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج موعد مباراة إيطاليا وتركيا والقنوات الناقلة.

ويخوض المنتخب الإيطالي المباراة الإفتتاحية للنسخة الجديدة أمام المنتخب التركي في إطار مواجهات كأس الأمم الأوروبية " يورو ٢٠٢٠" علي ان يكون التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة هو موعد مباراة إيطاليا وتركيا.

موعد مباراة إيطاليا وتركيا والقنوات الناقلة

وتقام المباراة الإفتتاحية بين إيطاليا وتركيا في تمام التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة ، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تبث قناة Bien sport HD1 max

مواعيد مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم الفلبين ضد جوام وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الرابعة عصرا

كمبوديا ضد إيران وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا

النيبال ضد أستراليا وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السادسة مساء

هونج كونج ضد العراق وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السادسة والنصف مساء

إندونيسيا ضد الإمارات وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساء

ماليزيا ضد فيتنام وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساء

أفغانستان ضد عمان وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السابعة مساء

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الصين ضد جزر المالديف وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السابعة مساء

اليمن ضد أوزبكستان وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الثامنة مساء

سنغافورة ضد السعودية وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الثامنة مساء

الكويت ضد الأردن وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساء