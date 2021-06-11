أهم الأخبار المتوقعة اليوم الجمعة 11 يونيو 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة تسير شركة مصر للطيران 57 رحلة جوية داخلية ودولية؛ لنقل 5182 راكبا إلى العديد من مدن وعواصم العالم. شرم الشيخ افتتاح المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار فى 34 دولة إفريقية بشرم الشيخ والتى تعقد تحت شعار "التكامل من أجل النمو". القاهرة تشهد المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة ماراثون البوسكو بتنظيم "كايرو رانر"، بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى. حيث يبدأ الماراثون من المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة مرورًا بمنطقة الأبراج التى تتضمن أكبر برج بقارة أفريقيا والعودة إلى المدينة مرة أخرى. القاهرة تقام منافسات فردى الرجال ببطولة العالم للخماسى الحديث والمُؤهِلة مباشرة لأولمبياد طوكيو لأول 3 مراكز وبطولة العالم لليزر - رن خلال الفترة من 8 وحتى 14 يونيو الجارى، والتى تقام منافساتها بالملاعب والصالات المخصصة بهيئة استاد القاهرة الدولى.، ويمثل مصر اللاعبون إسلام حامد وأحمد الجندى وأحمد أشرف وشريف نظير. الإسكندرية تستضيف دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، حفلا فنيا للفنان على الألفى وفرقته الموسيقية، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية. روما تنطلق بطولة كأس الأمم الأوروبية فى نسختها الـ16 وتستمر حتى 11 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبا، وستجمع المباراة الافتتاحية للبطولة بين منتخبى إيطاليا، وتركيا على ملعب الأولمبيكو فى العاصمة الإيطالية روما وسيديرها الحكم الهولندى دانى ماكيلى. لندن تبدأ قمة مجموعة السبع الاقتصادية الكبرى وتستمر ثلاثة أيام فى مدينة كورنوال جنوب غرب إنجلترا وهى أولى قمم المجموعة التى تعقد حضوريا منذ بدء جائحة كورونا.

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