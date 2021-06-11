السكة الحديد: تصنيع 200 عربة نوم جديد بمصنع سيماف بمكون محلى 40%

أكدت مصادر بهيئة السكة الحديد أنه جار العمل على إنهاء إجراءات لتصنيع 200 عربة نوم بمصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع فى إطار خطة تطوير وتحديث إسطول قطارات النوم بالهيئة.

وأضافت المصادر لليوم السابع أنه تم الاستقرار بشكل نهائى على التعاقد مع مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع لتصنيع 200 عربة نوم جديد محليا تكون 15 قطار نوم جديد، تنفيذا لتكليف القيادة السياسية بدعم الصناعة المحلية.

وأوضحت المصادر أن الهدف من هذا التعاقد تحديث أسطول قطارات النوم بها المكون حاليا من 6 قطارات يتم تشغيلها للقيام برحلات يومية بين الإسكندرية والقاهرة وبين أسوان حسب حجم الطلب على استقلال قطارات النوم، بما سيساهم فى مضاعفة أسطول قطارات النوم بالهيئة 3 أضعاف.

وأشارت المصادر إلى أن التكلفة التقديرية للعربات الـ 200 تصل إلى 200 مليون دولار، وأن مصنع سيماف سيقوم بتصنيعها محليا بالشراكة مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة، على أن يتم زيادة نسبة المكون المحلى بها بحيث لا تقل عن 40%، مع التصنيع والتجمع الكامل لكافة القطارات الجديدة داخل مصنع سيماف فى إطار دعم الدولة للصناعة المحلية.