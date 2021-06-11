تكافل وكرامة.. برنامج متكامل يخدم 3.6 مليون مواطن من الفئات الأولى بالرعاية

تولى الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أهمية خاصة لحقوق الإنسان، بمفهومها الشامل، ويعد برنامج تكافل وكرامة الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي منذ مارس 2015، هو الأبرز فى مراعاة محدودى الدخل، وهو همزة الوصل بين الدولة والأسر الأولى بالرعاية، ونجحت الدولة فى تغطية جميع المحافظات الـ27 في 5630 قرية وعزب ونجع في 345 مركزًا إداريًا بتلك المحافظات، ووصل إجمالى عدد المستفيدين من البرنامج 3.6 مليون مواطن.

وكان ياسر عبد السلام، المشرف على العمليات الميدانية لبرنامج تكافل وكرامة، قال إن البرنامج وصل لأعداد كبيرة للغاية من المستفيدين على مدار السنوات الماضية، حيث بدأ البرنامج عام 2015، وكان فى البداية يشمل 62 ألف مستفيد، ولكن في عام 2021 وصلنا إلى 3 ملايين و400 ألف أسرة، وبلغت مخصصات معاش التضامن الاجتماعي بمشروع موازنة وزارة التضامن للسنة المالية ‏‏2021/ 2022 نحو 19 مليار جنيه، مقابل 18 مليارًا و500 مليون جنيه بموازنة ‏‏2020/2021، بزيادة بلغت قيمتها 500 مليون جنيه.

واكتسب المشروع أكثر من شهادة دولية، وهو ما أكد عليه البنك الدولى بكفاءته، والذى أكد أنه يستفيد منه 11.1 مليون فرد حتى الآن منذ إطلاق البرنامج فى عام 2015، 75٪ منهم من النساء، مشيرا إلى أنه مع تنفيذ مصر لإصلاحات الاقتصاد الكلى، تظل تدخلات شبكة الأمان الاجتماعى، بما في ذلك برنامج التكافل والكرامة الرائدين، حاسمة للتخفيف من الأثر على الفقراء والضعفاء، وكسر حلقات الفقر المتوارث بين الأجيال، وتعزيز تراكم رأس المال البشري؛ تم استخدام العملية الحالية لتوسيع نطاق التغطية إلى مستفيدين إضافيين كجزء من استجابة الحماية الاجتماعية.

ونرصد دلالات الإشادة بهذا المشروع:

- يدعم المواطنين الأكثر ضعفاً فى مصر.

- الوصول للمستحقين بكفاءة من خلال توفير الاستهداف الفعال وسجل وطني موحد.

- شمل برنامج التحويلات النقدية المشروطة بدعم الدخل للحد من الفقر.

- يشجع الأسر على إبقاء أطفالها فى المدرسة وتقديم الرعاية الصحية لهم.

- وفر حماية غير مشروطة للمواطنين الفقراء فوق سن 65 عامًا والمصابين بإعاقات شديدة.

- ربط المستفيدين بخدمات الحماية الاجتماعية الأخرى من توظيف وتدريب ومحو للأمية.

- توجيه أكثر من 67% من مكوناته إلى المناطق الأكثر احتياجا مع دعم المرأة.

- 2 مليون سيدة مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، منهن 175 ألف من ذوى الاحتياجات الخاصة.