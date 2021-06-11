تركي آل الشيخ يكشف عن روايته "تشيللو": انتظروها فى معرض الكتاب القادم بالرياض

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن روايته الأولى "تشيللو"، والتي ستباع في معرض الكتاب في العاصمة السعودية الرياض. ونشر على صفحته الشخصية بـ"انستجرام" صور للرواية الخاصة به وعلق عليها قائلاً: "وصلتني بروفة روايتي الأولى من دار الطباعة والنشر.. انتظروها في معرض الكتاب القادم في الرياض إن شاء الله.. وستتحول إلى فيلم سينمائي قريبًا".

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