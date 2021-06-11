/635446/تعرف-على-أسعار-الذهب-اليوم-الجمعة-11-يونيو-2021

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة في بداية التعاملات بالأسواق.

وينشر دوت الخليج في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم الجمعة سجل سعر الذهب عيار 24 قيمة926 جنيها للجرام، وتراوح سعر الذهب عيار 22 بين 846 إلى 849 جنيها، وجاء سعر الذهب عيار 21 بقيمة 808 إلى 810 جنيها. كما سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 694 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 14 بين 539 إلى 540 جنيها. ووصل سعر الأونصة 28،719 إلى 28،790 جنيه، وتراوح الجنيه الذهب بين 6،464 إلى 6،480 جنيه، وبلغ سعر الكيلو 923،429 إلى 925،714 جنيه.

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