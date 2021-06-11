خلي بالك «حبس وغرامة».. دوت الخليج توجه رسالة هامة للمواطنين بخصوص قانون المرور

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حدد قانون المرور، عقوبات حادة جدًا للمخالفات المرورية، التي لا يُسمخ فيها بالتصالح تمامًا، وأن تغليظ القوبات على المخالفين الهدف منه الحد من الحوادث المروعة وكوارث المرور التي تحدث بشكل دائم على جميع طرق المحروسة في مشهد مؤلم لنزيف الأسفلت، وساهمت تلك الإجرءات في السنوات الأخيرة في الحد من الحوادث.

ويرصد دوت الخليج في السطور التاليه العقوبات والمخالفات

1- قيادة سيارة بدون لوحات أو استعمال لوحات مخالفة.

2- قيادة سيارة خالية من الفرامل.

3- القيادة تحت تأثير المواد المخدرة أو مسكر.

4- السير عكس الاتجاه.

5- حيازة أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع الرادار.

6- تعمد تعطيل حركة المرور.

7- الاعتداء على أحد أفراد المرور.

8- الامتناع عن تحميل ركاب أو طلب أجرة أكتر من المقرر أو نقل مجموعة ركاب أكثر من المقرر.

9- لتحميل العشوائي لسيارا الأجرة" سرفيس".

10- استخدام أكثر من رخصة قيادة بصوره غير شرعية.

11- قيادة دراجة بخارية "التوك توك" بدون تراخيص.

12- عدم الإبلاغ عن التسبب في حادث وقع منه مصابين وعدم الاهتمام بإسعافهم.

13- عدم الابلاغ عن قائد السيارات أو عدم إرشاد رجال المرور عنه.

14- تركيب أجهزة تنبيه مخالفة "السرينة".

العقوبات

وحدد قانون المرور أيضًا، غرامة 2000 جنيه في مخالفة تركيب زجاج ملون ومخالفة الإضرار البيئى ومخالفة ترك المركبة صف ثانٍ في الأماكن المسموح بالانتظار بها، غرامة من 1000 لـ3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة، غرامة من 1500 لـ3000 جنيه عند استعمال أجهزة تؤثر على الرادار، غرامة 5000 جنيه بدلًا من 1000 جنيه لمخالفة سير عكس الاتجاه.

عقوبة تجاوز السرعة

كما حدد قانون المرور الجديد عقوبة تجاوز السرعة المقررة على الطرق وعدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور والسير بدون فرامل، تبدأ من 300 جنيه إلى 1500 جنيه، غرامة تبدا من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور، غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور، غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة، غرامة 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق.

فعل فاضح

وحدد ايضًا قانون المرور الجديد، عقوبة الاعتداء على رجال الإدرة العامة للمرور أو ارتكاب فعل فاضح ومخل بالآداب غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه، غرامة تتراوح بين 500 جنيه إلى 1500 جنيه حال انبعاث رائحة كريهة من المركبة، غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه عند التسبب في تعطيل حركة المرور، غرامة 50 ألف جنيه في حال نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.