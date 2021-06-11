ارتفاع نسبي فى أسعار الخضروات اليوم

تشهد أسعار الخضراوات فى الأسواق اليوم، ارتفاع نسبي فى الأسواق، حيث وصل سعر البطاطس لـ 6 ونص، والخيار إلى 5 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم ويرصد دوت الخليج أسعار الخضروات، اليوم الجمعة، 11 يونيو 2021 في التقرير التالي:- سعر كيلو الطماطم بين 3.5 و5 جنيهات. ارتفع سعر البطاطس إلى 6.5 جنيهًا للكيلو. سجل الخيار 5 جنيهات للكيلو. سعر الفاصولياء تراوح ما بين 3 و5.5 جنيهًا للكيلو. وصل سعر الثوم إلى 20 جنيهًا للكيلو، والثوم الأحمر بـ25 جنيهًا. متوسط سعر البصل من 3 إلى 5 جنيهات للكيلو. سعر البامية بلغ نحو 15 جنيهًا للكيلو. سعر كيلو الجزر من 1.5 إلى 3 جنيهات. تراوح متوسط سعر الكيلوم من الكوسة ما بين 3 و6 جنيهات. سعر الفلفل الرومي والحامي من 8 إلى 10 جنيهات للكيلو. وصل سعر الفلفل الألوان إلى 20 جنيهًا للكيلو. سعر الواحدة من الخس الكابوتشي استقر عند 5 جنيهات. سعر البسلة تراوح من 5 إلى 8 جنيهات للكيلو. سجل القلقاس من 4 إلى 6 جنيهات للكيلو. تراوح سعر كيلو السبانخ من 3 إلى 5 جنيهات.

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