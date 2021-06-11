الرابعة محليا.. جامعة الإسكندرية تحقق تقدما فى تصنيف QS البريطانى

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، فى بيان، اليوم الجمعة، إن الجامعة حصلت على المركز الرابع مكرر محليا من إجمالى 13 جامعة مصرية "حكومية وخاصة" أدرجت هذا العام فى تصنيف QS.

وأضاف رئيس الجامعة، أن أعلى 5 جامعات فى هذا التصنيف هى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة أكسفورد، وجامعة ستانفورد، وجامعة كامبريدج، وجامعة هارفارد.

وأعرب قنصوه عن أمله فى رفع ترتيب الجامعة فى العام القادم من خلال تطوير وتحديث موقع الجامعة على الإنترنت وإتاحة أكبر قدر من المعلومات والأبحاث، فضلا عن تحفيز جذب أكبر عدد ممكن من الأساتذة الأجانب والطلاب الوافدين.

وأوضح رئيس الجامعة، أن جامعة الإسكندرية شهدت مؤخرا زيادة فى معدل النشر العلمى إذ بلغ النشر 2.458 بحث فى عام 2020 بزيادة قدرها 27.5% عن عام 2019.

ويعتمد تصنيف QS على 6 معايير رئيسية هى استقساء رأى الخبراء الأكاديميين 40%، إذ يجرى جمع آراء الخبراء لأكثر من 130.000 خبير فى مجال التعليم العالى فيما يتعلق بجودة التدريس والبحث فى جامعات العالم.

أما المعيار الثانى فيشمل رأى أصحاب العمل فى مستوى الخريجين 10% إذ جرى الاستعانة بأكثر من 7.5000 رد من أصحاب المؤسسات التى يستقبلون فيها الخريجين الأكثر كفاءة وابتكارًا وفعالية.

ويجري الاعتماد على الاستشهادات لكل عضو هيئة تدريس 20% والتي تقيس جودة البحث المؤسسى لإجمالى الاستشهادات التى تلقتها جميع الأبحاث العلمية فى كافة التخصصات التى تنتجها الجامعة خلال فترة خمس سنوات 2015 – 2020.

ويجرى الحصول على جميع بيانات الاستشهادات باستخدام قاعدة بيانات Scopus من Elsevier ، وهى أكبر مستودع في العالم لبيانات المجلات الأكاديمية.

وتشمل باقى المعايير نسبة أعضاء هيئة التدريس للطلاب 20%، نسبة أعضاء هيئة التدريس الأجانب لكل المصريين 5%، ونسبة الطلاب الوافدين للطلاب المصريين 5%.