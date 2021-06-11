وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربى، وفقا لبيان صحفى، أن هذه الجولة تأتى فى إطار بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين خاصةً وأن الشركة تعمل فى هذا المجال منذ أكثر من 25 سنة وتصدر نسبة (60%) من إنتاجها لأوروبا وإفريقيا ودول الخليج وجنوب شرق آسيا، مؤكداً على إيمان الوزارة الكامل بأهمية التكامل مع القطاع الخاص ومختلف الجهات بالدولة فى مجالات التصنيع المختلفة، وهو ما يعكسه وجود تعاون كبير بين الوزارة والقطاع الخاص والجهات المختلفة بالدولة لتنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية الكبرى بما يدعم استراتيجيات التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة وزيادة الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدٍ وعقول مصرية وبأعلى معايير الجودة.
من جانبه، أعرب المهندس كريم غبور رئيس مجلس إدارة شركة (MCV) عن تطلعه إلى تحقيق تعاون إستراتيجى مع وزارة الإنتاج الحربى نظراً لما تتمتع به شركاتها ووحداتها التابعة من إمكانيات وقدرات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وخبرات بشرية ذات كفاءة عالية، مشيرًا إلى أن زيارة الوزير "مرسى" للمصنع تعكس إيمانه بدور القطاع الخاص وإمكانية التكامل بين الجانبين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الإنتاج الحربى يزور أحد مصانع القطاع الخاص لبحث سبل التعاون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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