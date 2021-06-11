صور.. أشرف صبحى يشارك بماراثون البوسكو بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، على المشاركة فى فعاليات ماراثون البوسكو الذى أقيم، صباح اليوم الجمعة، بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة بتنظيم من "كايرو رانر"، بالتنسيق مع إدارة السياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.





وانطلق الماراثون من المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة مرورا بمنطقة الأبراج التى تتضمن أكبر برج بقارة إفريقيا والعودة إلى المدينة مرة أخرى، وسط تطبيق كل الإجراءات والتدابير الاحترازية لحماية جميع المشاركين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم من انتشار فيروس كورونا المستجد.



وانقسم الماراثون إلى سباق لمسافة 10 كم، وسباق 5كم، وسباق للعائلات بمسافة 1 كم، وفى ختام السباق، قام وزير الشباب والرياضة بتكريم الفائزين بالمراكز الأولى، وتقديم التهنئة لهم.

وأكد صبحى، أهمية ودور الفعاليات الرياضية من حيث إقامتها داخل المشروعات القومية الكبرى التى تشهدها البلاد مما يساهم فى تعريف المواطنين والشباب المشاركين بتلك الإنجازات على أرض الواقع، مشيدا بحرص الجميع على المشاركة فى الماراثونات الرياضية انطلاقا من الحرص على ممارسة الرياضة وتأكيدا لأهميتها الإيجابية على صحة الفرد والمجتمع.



ونوه الوزير بالتعاون مع الكيانات والروابط المعنية بإقامة الماراثونات الرياضية لتنفيذها أسبوعيا، بجانب توجيهات الوزارة لكل المديريات بجميع المحافظات على إقامة مثل تلك الماراثونات والفعاليات الرياضية فى ضوء استراتيجية الوزارة الهادفة إلى نشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع، وجعلها أسلوب حياة.



وشارك بالماراثون الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد جمعة معاون الوزير، أحمد عبد الخالق مدير عام السياحة الرياضية.



وكانت اللجنة المنظمة لسباق البوسكو، أعلنت عن منح جوائز مالية قيمة للفائزين بسباق الـ10 كم سيدات ورجال، يحصل المركز الأول على مبلغ 20 ألف جنيه، والمركز الثانى على 10 آلاف جنيه، والمركز الثالث 5 آلاف جنيه، فضلا عن جوائز رمزية للفئات العمرية من الجنسين من 15 عامًا حتى فوق 45 عامًا، على أن تكون الجوائز بالتساوى على كل الفئات مركز أول 3 آلاف جنيه، مركز ثانى 2.000 جنيه، مركز ثالث 1.000 جنيه.