فى عهد السيسى.. التعليم العالى: 186كلية وبرنامج حصلوا على الاعتماد

جدة - نرمين السيد - شهدت الكليات والبرامج الحاصلة على الاعتماد الأكاديمى زيادة ملحوظة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويأتى ذلك فى إطار اهتمام ودعم ومتابعة الرئيس لقطاع التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر خلال السنوات السبع الماضية، فى الفترة من 2014 حتى 2021، وأدى ذلك إلى تطور كمى وكيفى غير مسبوق فى هذا القطاع.





واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا حول جهود الوزارة فى العمل على زيادة أعداد الكليات والبرامج الحاصلة على الاعتماد، وذلك مدار السبع سنوات الماضية.

ففى مجال الاعتماد الأكاديمي، أشار التقرير، وفقا لبيان صحفى، إلى أن عدد الكليات والبرامج الحاصلة على الاعتماد الأكاديمى من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد حتى الآن بلغ 186 كلية وبرنامجًا (بين اعتماد وتجديد اعتماد)، منها: 11 كلية وبرنامجًا عام 2020، و56 عام 2019، و40 عام 2018، و48 عام 2017، و46 عام 2014.

وأضاف التقرير أن الوزارة تسعى خلال المرحلة القادمة لمواصلة وتسريع وتيرة ومضاعفة الاعتماد الأكاديمى للكليات والبرامج من نحو 20 كلية وبرنامجًا سنوياً إلى 80 كلية وبرنامجًا سنوياً.

وأكد عبد الغفار أن الجودة أصبحت مطلبًا أساسيًا وحتميًا لا مناص منه، مشيراً إلى أن الاعتماد والتصنيف على جودة برنامج تعليمى يشجع التطور الوظيفى والشخصى للطلاب والخريجين، كما يوفر الاعتماد ضمانًا بأن البرنامج قد حقق مستوى يلبى أو يتجاوز المعايير التى تم وضعها من قبل خبراء فى هذا المجال، فهو يعزز التنقل المهني، ويوفر فرص العمل، ويضمن تغطية المناهج الدراسية للمهارات الأساسية والمعرفة اللازمة، مضيفًا أنه بالنسبة للجامعات فهى توفر أساسًا موثوقًا للممارسات التعاونية داخل المؤسسات، وتشجع التقييم الذاتى المستمر والتحسين المستمر للمؤسسات والبرامج التعليمية.

وصرح عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، بأن تأهيل الكليات والبرامج الدراسية للاعتماد سوف يكون له أثر إيجابى على جذب الطلاب الوافدين للدراسة بكليات الجامعات المصرية التى تحصل على الاعتماد، مشيراً إلى أن هذا التأهيل سيدعم إيجابيًا صورة التعليم الجامعى المصري، ويرتقى بتصنيف الجامعات المصرية على المستوى الدولي، كما يؤكد قوة الجامعات المصرية كقوة ناعمة على المستوى الإقليمى والدولى.