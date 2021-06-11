الهجرة: حملة على السوشيال ميديا لتعريف المصريين بالخارج الاستثمار بالبورصة

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، وبالتعاون مع البورصة المصرية، حملة توعية لتعريف المصريين بالخارج بكيفية الاستثمار فى البورصة وسوق المال المصرية.





وذكر بيان لوزارة الهجرة اليوم الجمعة، أن تلك الحملة تأتى فى إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والبورصة المصرية لتعريف المصريين بالخارج بكيفية الاستثمار فى البورصة ومميزات وضوابط سوق المال المصرى وأساليب التداول الإلكترونى، فضلا عن عقد لقاءين افتراضيين عبر تطبيق "كلوب هاوس" بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة، وبمشاركة ممثلى شركات الوساطة، والمصريين بالخارج، للرد على استفساراتهم حول الاستثمار فى البورصة.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم إنه فى ضوء الحملة تم نشر فيديوهات تعريفية لعدد من الشركات المرخصة تداول الأوراق المالية المصرية والتى تتمتع بخبرة عالمية كبيرة فى سوق المال، إذ انضمت حتى الآن 13 شركة وساطة مالية وإدارة استثمار يقدمون مختلف منتجات استثمارية تلبى كل احتياجات المصريين فى الخارج.

وأكدت الوزيرة أن هناك فريقا متخصصًا يتابع بشكل منتظم كل ما يرد من أسئلة واستفسارات على منصات الوزارة المختلفة من مواطنينا بالخارج بشأن الاستثمار فى البورصة ويقوم بالرد عليها، فضلا عن عقد لقاءات تفاعلية دورية معهم عبر تطبيق "كلوب هاوس" والتى سبق أن عُقد اثنين منها للرد على استفسارات المصريين بالخارج فى هذا الشأن بما يسهم فى تنويع المنتجات والخدمات المالية لهم.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن الحملة تضمنت أيضا تقديم عدد من الإجابات لأسئلة واستفسارات المواطنين بالخارج من خلال تصميمات وعروض توضيحية سواء إنفوجراف أو فيديوجراف، علاوة على تبسيط المعلومات الخاصة بكيفية الاستثمار فى البورصة المصرية ونصائح خاصة بها، والخطوات اللازمة لإدراج الشركات فى البورصة والاستفادة من الادخار والاستثمار فيها، وكذلك معلومات خاصة عن شراء الأسهم وعن مؤشر البورصة.

يذكر أن الحملة تأتى تنفيذا لبروتوكول التعاون الُمبرم بين وزارة الهجرة والبورصة المصرية، والذى وقعه كل من وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، ويستهدف تعزيز التعاون وتنسيق الجهود لرفع مستويات معرفة المصريين بالخارج بأساسيات الاستثمار بالبورصة، لزيادة استثماراتهم فى سوق الأوراق المالية المصرية، بهدف إدماج المصريين فى الخارج من أجل الاستفادة من عوائد التنمية الاقتصادية، وتشجيعهم على الاستثمار فى وطنهم، وذلك عقب تلقى وزارة الهجرة العديد من الاستفسارات من المصريين بالخارج فى الفترة الأخيرة حول كيفية الاستثمار والتداول فى البورصة المصرية.