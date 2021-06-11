الوزير يتلقى دعوة من نظيره الصينى لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للنقل المستدام

جدة - نرمين السيد - استقبل المهندس كامل الوزير وزير النقل، السفير الصينى بالقاهرة لياوليتشيانج، لبحث الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات المشتركة الجارى تنفيذها والتعاون المستقبلى فى مجالات النقل المختلفة، حضر اللقاء الملحق التجارى بالسفارة الصينية ومسؤولى تحالف "افيك /كريك" ورئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق.





أكد وزير النقل، وفقا لبيان صحفى، على علاقات الصداقة القوية والعلاقات التاريخية بين الشعبين والقيادات السياسية فى مصر والصين وأن التعاون القائم فى مختلف المجالات ومنها قطاع النقل نابع من هذه العلاقة القوية، مشيرا إلى التعاون الجارى مع عدد كبير من الشركات الصينية مثل شركة هواوى الصينية العالمية فى مجال أجهزة وأنظمة الاتصالات فى السكة الحديد والمترو والتعاون مع شركة هاتشيسون الصينية العالمية فى الموانئ البحرية المصرية، لافتا إلى التطلع لمزيد من التعاون مع الجانب الصينى فى مجال تشغيل وإدارة المحطات بالموانئ البحرية خاصة وأنه توجد فرص واعدة للتعاون فى هذا المجال فى موانئ سفاجا ودمياط والسخنة والدخيلة.

وقدم السفير الصينى رسالة لوزير النقل المصرى من نظيره الصينى لحضور مؤتمر الأمم المتحدة الثانى للنقل المستدام وعقد لقاء بين الوزيرين عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة التعاون ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين وهو ما رحب به وزير النقل المصرى.

كما أعرب السفير الصينى عن اهتمام الشركات الصينية العاملة فى مجالات النقل وخاصة فى مجال السكه الحديد والجر الكهربائى لعقد مؤتمر موسع مع وزارة النقل المصريه منتصف يوليو القادم، لاستعراض الفرص المتاحة للتعاون فى إطار أولويات وزارة النقل المصرية وهو ما رحب به الفريق كامل الوزير وزير النقل، موجهاً الدعوة لكافة الشركات الصينية للمشاركه فى معرض ومؤتمر النقل الذكى للشرق الأوسط وإفريقيا TransMea الذى يعقد فى شهر نوفمبر من كل عام ويشرفه بالحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهوريه.

ثم تباحث الجانبان حول مشروع القطار الكهربائى الخفيف (LRT) السلام / العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان، حيث وجه الوزير دعوة للسفير الصينى لجولة مشتركة للمشروع الذى يقوم بتنفيذه تحالف افيك /كريك وذلك لتفقد أعمال التنفيذ والالتقاء بالعاملين فى المشروع والتأكيد على دفع معدلات التنفيذ لنهو المشروع فى الموعد المحدد المتفق عليه.

وأكد الوزير أن القيادة السياسية وجهت بمد المشروع حتى المدينة الرياضية العالمية، حيث سيتبادل الخدمة مع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة / العلمين ) بالإضافة إلى مد المسار حتى قلب مدينة العاشر من رمضان ليصبح طول مسار القطار بالكامل 103.3كم لخدمة سكان مدينة العاشر من رمضان للتنقل بسهولة جنوباً إلى العاصمة الإدارية وغرباً إلى محطة عدلى منصور التبادلية التى تربط المشروع مع الخط الثالث للمترو لتكامل ربط وسائل النقل السككى بين مدينة العاشر من رمضان والمدن الأخرى على طول المسار، وأشار إلى ضرورة تكثيف اللقاءات بين الجانبين المصرى والصينى خلال الفترة المقبلة، لسرعة الانتهاء من توفير الجانب الصينى للتمويل الخاص بالمرحلتين الثالثة والرابعة من المشروع.

وفى ختام الاجتماع تم التأكيد على سرعة قيام الجانب الصينى باستكمال كافة التوريدات المتبقية مع قيام هيئة الأنفاق باعتمادها تمهيدا للبدء فى تركيب الأنظمة واختبارها خاصة وأن المحطات قاربت على الانتهاء كما أن مسار المشروع سيكون جاهزا بنهاية هذا الشهر استعداداً لوصول عدد 3 قطارات نهاية يوليو 2021 تمهيداً للبدء فى اختبارها ثم تشغيلها تجريبياً، كما تم التأكيد على ان تتم كافة هذه الاعمال بالتوازى مع استكمال تصنيع وتوريد القطارات على أن يتم التشغيل التجريبى ويتم الافتتاح الرسمى للمرحلتين الأولى والثانية فى التوقيتات المحددة.