«التنظيم والإدارة» يوافق على التسوية لـ50 موظفًا بالهيئة الوطنية للإعلام

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الانتهاء من إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ "التسوية" لـ 50 موظفًا فى قطاع الإذاعة بالهيئة الوطنية للإعلام، وتم إخطار وزارة المالية لإعمال شئونها.





وأوضح رئيس الجهاز، فى بيان اليوم الجمعة أن إعادة التعيين "التسوية" مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية. جدير بالذكر أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يقوم كل شهر بنشر تقرير ببعض جهوده فى الشهر السابق، فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التى انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع "فيسبوك"، ويمكن للزملاء من العاملين بالجهات الواردة أسماءها فى الاستفسار على الرابط الإلكترونى المرفق بالتقرير بالاسم الرباعى والرقم القومى حفاظا على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة.

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