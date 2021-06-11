محافظ الغربية: تمويل مشروعات للشباب بـ189 مليون جنيه بالمحلة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أن إجمالى قيمة مشروعات الشباب التى تم تمويلها ضمن المشروع القومى للتنمية المجتمعية للشباب "مشروعك" بمدينة المحلة الكبرى بلغ 189 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن عدد المشروعات التى تم تمويلها بلغ 1.535 مشروعًا ووفرت 1.733 فرصة عمل.





وقال محافظ الغربية فى تصريح اليوم الجمعة، إن البرنامج يقدم أفضل التسهيلات والخدمات المتاحة لكل العملاء، لتشجيعهم على إقامة مشروعات هادفة من خلال الاطلاع على قسم بنك أفكار المشروعات على موقع وزارة التنمية المحلية، لافتًا إلى أن مستقبل الاقتصاد المصرى يعتمد على دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح أن تمويل المشروعات يأتى فى صورة قروض لمشروعات الشباب بمراكز ومدن المحافظة، فى إطار مشروعات خدمية وتنموية تهدف إلى تشغيل العمالة ومواجهة البطالة وتشجيع الاستثمار وإقامة المشروعات الصغيرة لمحدودى الدخل، بالإضافة إلى توفير رخصة المشروع لمدة 5 سنوات.

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