التنمية المحلية: وفرنا 7.3 مليون فرصة عمل خلال 7 سنوات

جدة - نرمين السيد - شهدت وزارة التنمية المحلية خلال فترة رئيس الجمهورية من يوليو 2014 حتى يونيو 2021 إنجازات متنوعة فى عدد من المجالات والملفات التى تهم المواطن المصرى بمختلف محافظات الجمهورية تهدف إلى تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وزيادة موارد المحافظات والحفاظ على أملاك وحقوق الدولة.





وأنجزت وزارة التنمية المحلية والجهات التابعة لها العديد من المشروعات، إذ تم تنفيذ 6.5 مليون مشروع وتدخل لإقامة مشروعات بنية أساسية وخدمات عامة وتنمية اقتصادية بتكلفة قدرها 225 مليار جنيه استفاد منها 38 مليون مواطن وفرت 7.3 مليون فرصة عمل.

وتولت الوزارة متابعة جهود المحافظات فيما يخص استرداد حق الشعب والأجيال المقبلة فى الحفاظ على أملاك وأراضى الدولة وإزالة كل التعديات التى تمت خلال السنوات الماضية خصوصا بعد عام 2011 وتطبيق القانون بكل بحسم وحزم على المخالفين، كما سعت الوزارة بكل قوة إلى حل المشاكل المزمنة بالمحليات وخصوصا التعامل بحسم مع المقصرين فى أداء عملهم ومواجهة الفساد بكل أشكاله وصورة، كما سعت الوزارة أيضا إلى العمل على توفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة للقضاء على البطالة ورعاية الفئات الأكثر فقرا والأولى بالرعاية بقرى ونجوع مصر، بالإضافة لرفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية عبر توفير برامج ودورات تدريبية على مدار العام بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة أو فى الأكاديمية الوطنية للتدريب أو بعض المنح والدورات التدريبية بالخارج، بما يصب فى تحقيق أهداف الدولة بتمكين الشباب وخلق صف ثانى من قيادات الإدارة المحلية لتحقيق طموحات المواطنين.

كما تقوم وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى بالدولة من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة والمشروعات القومية ومنها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمشروع القومى لتطوير وتنمية القرى المصرية، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة ورصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإزالة مخالفات المبانى والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وتطوير وميكنة المراكز التكنولوجية وتذليل معوقات تنفيذ مشروعات الوزارات المركزية على أرض المحافظات وحل مشاكل المشروعات الكبرى المتعثرة وغيرها بما يعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير فرص العمل المستدامة وتحسن مؤشرات التنمية، بالإضافة إلى تفعيل طرق جديدة للتواصل مع المواطنين لمعرفة مشاكلهم والإستماع لها والعمل على سرعة حلها.