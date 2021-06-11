أرقام فرجاني ساسي قبل وبعد الزمالك «صُنع في ميت عقبة»

/635450/أرقام-فرجاني-ساسي-قبل-وبعد-الزمالك-صنع-في-ميت-عقبة

أصبح رحيل فرجاني ساسي عن صفوف نادي الزمالك مجرد ساعات فقط بعد رفض اللاعب للتجديد مع الفارس الأبيض الأمر الذي دعى الكثير للنظر لمسيرته حتى بعد وجود أنباء حول عودته لمصر من أجل جمع متعلقاته ويستعرض دوت الخليج أرقام فرجاني ساسي قبل وبعد الزمالك.

قبل أن يرتدى فرجاني ساسي قميص الزمالك صنع في كل مشواره 16هدفا فقط مع جميع الفريق بينما صنع مع الفارس الأبيض في ثلاث مواسم فقط 17هدفا في كل البطولات. تغيير موقف فرجاني ساسي في الساحة الرياضية باد دخول نادي الزمالك حتى أن اللاعب قبل الفارس الأبيض لعب مع منتخب تونس 61مباراة سجل خلالها "5" أهداف، وصنع "3" أهداف فقط، لكن بعد الإنضمام لصفوف القلعة أصبح قيمة رياضية كبرى ومحط أنظار أندية الوطن العربي وبعض الدول الأوروبية. ونستعرض أرقام فرجاني ساسي في جميع مسيرتة فرجاني ساسي مع الزمالك لعب: 102 مباراة سجل : 16 هدف صنع : 17هدف فرجاني ساسي مع الصفاقسي لعب: 100مباراة سجل : 9 هدف صنع : 7 هدف فرجاني ساسي مع الترجي لعب: 56 مباراة سجل : 9 هفا صنع : 5 هدفا فرجاني ساسي مع ميتز الفرنسي لعب: 40 مباراة سجل : 1 هدفا صنع : 2 هدفا فرجاني ساسي مع النصر لعب: 9 مباراة سجل : 0 أهداف صنع : 2 هدف

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