/635451/أرقام-إبراهيم-عادل-صفقة-الأهلي-المنتظرة

يستعرض دوت الخليج أرقام اللاعب إبراهيم عادل مع نادي بيراميدز هذا الموسم بعد أن أرتبط اسم اللاعب بالإنتقال لصفوف القلعة الحمراء في إطار صفقة تبادلية مع ناصر ماهر صانع ألعاب المارد الأحمر.

إبراهيم عادل مع بيراميدز هذا الموسم لعب اساسيا : ٨ مباريات ‏سجل: ٦ أهداف ‏صنع: هدفا ‏استخلص الكرة : ٥٥ مرة ‏وخلال مشاركته الإفريقية مع النادي السماوي سدد ٤ تسديدات في الكونفدرالية بين الثلاث خشبات سجل ٤ أهداف بنسبة نجاح 100%. وشارك إبراهيم عادل مع نادي بيراميدز أساسيا في أول مواجهة بعد الإنضمام الاول خلال مباراة جنوب إفريقيا والتي أنتهت بفوز الفراعنة بهدفيين دون رد. تشكيل المنتخب في مباراة جنوب إفريقيا حراسة المرمى: محمد صبحي. خط الدفاع: كريم العراقي- أسامة جلال- محمد عبد السلام-محمد عبد المنعم-أحمد أبو الفتوح. خط الوسط: أكرم توفيق- رمضان صبحي- إبراهيم عادل الهجوم: أحمد ياسر ريان- مصطفى محمد. قائمة المنتخب الأولمبي حراسة المرمي :محمد صبحي -محمود جاد -عمر صلاح – مصطفي شوبير. خط الدفاع: اسامه جلال -محمد عبدالسلام -محمد عبدالمنعم -احمد رمضان (بيكهام )- محمود الجزار- كريم العراقي -عمار حمدي -احمد أبو الفتوح -كريم فؤاد. خط الوسط: اكرم توفيق -امام عاشور -احمد سعيد - ناصر ماهر - حسن علي - محمد صادق - رمضان صبحي -احمد عبدالقادر - إبراهيم عادل - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - فوزي الحناوي. خط الهجوم : مصطفي محمد - احمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي - فادي فريد.

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