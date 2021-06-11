/635452/تسمم-٢١-شخصا-بعد-تناول-وجبة-عشاء-في-فرح-بقنا

أصيب ٢١ شخصا، بحالات تسمم صباح يوم الجمعة، وذلك عقب تناولهم وجبة عشاء في أحد الأفراح بقرية أبنود التابعة لمركز قنا.

تسمم الحالات بعد تناول وجبة العشاء

تلقي اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد إصابة ٢١ شخصًا بينهم أطفال بحالات تسمم، عقب تناولهم وجبة عشاء في فرح بقرية أبنود.

وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج اللازم، وسط متابعة من إدارة المستشفى.

فيما تماثل عدد كبير من المصابين للشفاء، عقب عمل الإسعافات الأولية اللازمة مع حالات التسمم ، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.