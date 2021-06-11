الحكومة: لا صحة لارتفاع أسعار 90 سلعة بالأسواق

جدة - نرمين السيد - وأوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى بيان، اليوم، أنه قام بالتواصل مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والذى نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة للتقرير المتداول والذى يزعم ارتفاع أسعار 90 سلعة بالأسواق المصرية، وأن هذا التقرير مزيف، وغير صادر عن الاتحاد العام للغرف التجارية.

وأكد البيان، استقرار أسعار معظم السلع خاصة الغذائية والاستهلاكية بالأسواق المصرية عند معدلاتها الطبيعية، فيما تراجعت أسعار السلع الغذائية من دواجن وأسماك وألبان وخضر طازجة خلال الشهر الماضى بنسب تتراوح من 10 إلى 15% مقارنة بالشهر السابق له، مُناشداً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وشهدت أسعار اللحوم الحمراء استقراراً نسبياً بكافة المحافظات عند مستواها الشهري، بينما شهدت بعض أنواع الفاكهة ارتفاعاً موسمياً فى أسعارها بما لا يتعدى المعدلات السنوية الطبيعية الموسمية، ومن المتوقع تراجعها خلال الفترة المقبلة، فيما شهدت أسعار الملابس الجاهزة والأحذية، وكذلك أغلب الخدمات (إيجارات الشقق - خدمات تعليمية - مستشفيات) استقراراً فى الأسعار، بالإضافة إلى استقرار أسعار وسائل النقل بالرغم من الزيادة الطفيفة فى أسعار البنزين.